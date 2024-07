Scandalo nel rugby, due giocatori della nazionale francese arrestati con l'accusa di stupro

Due giocatori della nazionale francese di rugby sono stati arrestati durante la tournèe in Argentina con l’accusa di violenza sessuale. Lo hanno riferito fonti giudiziarie. L’aggressione sarebbe avvenuta nll'Hotel Diplomatic di Mendoza, nel centro-ovest del Paese sudamericano, dove la rappresentativa dei Bleus imbottita di giovani ha perso una partita contro i Pumas 28-13).

In seguito alla denuncia di una donna, la procura locale ha richiesto l’arresto immediato dei due sospetti che nel frattempo si erano trasferiti con la squadra a Buenos Aires in vista della partenza per Montevideo per il prosieguo della tournèe.