Treno merci svia dai binari vicino Salerno, ritardi e cancellazioni per i convogli da e per la Calabria

A seguito dello svio di alcuni carri di un treno merci presso Centola e della sospensione della circolazione ferroviaria sulla linea Battipaglia-Sapri, Trenitalia informa che si registrano ritardi significativi, cancellazioni e modifiche alla circolazione per i treni Frecce, Intercity, Intercity notte e regionali. Trenitalia sta fornendo assistenza ai viaggiatori nelle stazioni e a bordo dei treni fermi in Calabria e Campania. La società invita i viaggiatori a riprogrammare il viaggio e a consultare la pagina Infomobilità su Trenitalia.com e sull’APP prima di recarsi in stazione. La circolazione resterà interrotta con possibili ulteriori modifiche al servizio e parziali o totali cancellazioni dei treni lunga percorrenza e regionali.