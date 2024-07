Istruttoria Antitrust sugli influencer, 6 nel mirino. Ecco chi sono

Tempi duri per il «consulente marketing più pagato al mondo», «creatore di milionari», e il «re di Linkedin», come si presentano sui loro profili social. L'Antitrust ha stretto i controlli sugli influencer con istruttorie aperte nei confronti di sei persone che promettono soldi facili e iniziative di moral suasion verso altre quattro influencer di fare pubblicità occulta a marchi e destinazioni turistiche. Così dopo il pandoro Ferragni, finiscono sotto la lente i guru delle criptovalute e le socialità degli hotel esclusivi. Il giovane che svela: «il software automatico con cui ho raggiunto il mio primo milione di euro».

Quello del «metodo più sicuro per guadagnare con internet» una nuova entrata mensile di 4.700 euro caricando semplici video su YouTube. Quello che trasforma 50 euro in mille facendo trading con le criptovalute e il "Blockchain Enthusiast» oltre a modelle e attrici.

A Luca Marani, Big Luca, Alessandro Berton e Davide Caiazzo, l'autorità contesta l’offerta a pagamento, su social network e siti web, di «metodi per ottenere importanti guadagni facili e sicuri sulla falsariga del modello vincente che direbbero di incarnare» senza diciture che informino della natura pubblicitaria dei loro contenuti come l’hashtag #adv, né trasparenza sui costi, l’identità e il recapito della società. Ad aggravare il quadro, la presenza di follower non autentici e, in alcuni casi, di testimonianze e recensioni non verificabili. Gli altri due influencer al centro delle istruttorie sono Hamza Mourai e Michele Leka a causa delle indicazioni che offrono per ottenere «facili e sicuri guadagni tramite l'investimento in criptovalute, senza fare riferimento ai relativi rischi». Anche in questi casi spesso mancherebbe l'hashtag #adv e altri elementi rilevanti per i consumatori.