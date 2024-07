Londra, uccide con una balestra la moglie e due figlie di un giornalista Bbc. Un ragazzo di 26 anni ricercato

Sono le due figlie e la moglie del commentatore della Bbc John Hunt le tre donne uccise in un attacco con balestra a Bushey, vicino a Watford, Nord-Ovest di Londra. Lo riporta la stessa Bbc, mentre prosegue la caccia all’uomo, sospettato di essere ancora armato. La polizia dell’Hertfordshire aveva precedentemente rivelato che le età delle tre donne era 61, 28 e 25 anni.

La madre Carol, 61 anni, e le figlie Louise, 25 anni, e Hannah, 28 anni, sono state trovate ferite mortalmente nella loro casa a Bushey, nell’Hertfordshire, ieri sera. Fonti della polizia hanno affermato che le tre donne sono state legate prima di essere colpite in un «attacco mirato» che potrebbe aver utilizzato anche «altre armi».

Gli agenti sono sulle tracce di un ragazzo di 26 anni, Kyle Clifford, che potrebbe essere ancora armato di balestra ed è l’ex fidanzato di una delle due ragazze, Louise. Secondo prime ricostruzioni, riportate dal Dayly Mail, Clifford è originario di Enfield e lavora come guardia giurata. John Hunt, commentatore di corse per la Bbc, ieri stava lavorando all’ippodromo di Lingfield Park prima di tornare a casa e scoprire l’orrore. I vicini, scioccati, hanno raccontato che Louise gestiva un’attività di toelettatura per cani chiamata Groom and Glow nella sua abitazione in una strada senza uscita.