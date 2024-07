Morgan a processo per stalking. Presunte molestie alla ex Angelina Schiatti: «Io abbandonata»

Morgan di nuovo nei guai. Archiviato il contenzioso con Bugo per il caso Sanremo del 2020, il musicista è a processo per maltrattamenti e stalking nei confronti della ex fidanzata Angelina Schiatti, ora compagna di Calcutta, che lo ha denunciato quattro anni fa e ora lamenta di essere stata lasciata «sola» dalla giustizia. «Fatti atroci», prende posizione sui social Calcutta. Prossima udienza, al tribunale di Lecco, il 13 settembre.

E, dopo che il Fatto Quotidiano ha portato all’attenzione dei lettori la vicenda, pubblicando anche degli stralci di messaggi e chat, sono arrivate le prime conseguenze per Marco Castoldi, in arte Morgan (come ama definirsi anche sui suoi profili social): scaricato in men che non si dica sia dalla Rai, che aveva messo in cantiere un programma con lui per l’autunno, sia dalla casa discografica Warner Music Italia.

La vicenda risale al 2020, quando Angelica Schiatti, anche lei cantautrice, che ha avuto una frequentazione con Morgan, decide di denunciarlo per messaggi, minacce e revenge porn. Morgan infatti, come testimonia Selvaggia Lucarelli sul quotidiano, avrebbe insultato e minacciato ripetutamente la sua ex, anche diffondendo tra amici e collaboratori immagini private e intime, non risparmiando neppure i familiari e il nuovo compagno. Morgan avrebbe anche ingaggiato due persone per individuare la casa bolognese dove si era trasferita la ragazza per riportarla a lui e picchiare Calcutta.