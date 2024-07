Ponte Stretto: il Mim avvia un confronto per la formazione delle professionalità richieste

"L'istruzione tecnica e professionale ricopre un ruolo chiave nella formazione dei tecnici necessari alla realizzazione e gestione di grandi opere, come il Ponte sullo Stretto di Messina, funzionali allo sviluppo dei territori. Non è un caso che Regioni come la Calabria e la Sicilia abbiano registrato un alto numero di adesioni alla sperimentazione della riforma 4+2" ha dichiarato il Ministro dell'Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara .

Alla riunione hanno partecipato il sottosegretario al Ministero del lavoro e delle politiche sociali Claudio Durigon, il vicepresidente del Gruppo Lega al Senato, Antonino Germanà, la senatrice Tilde Minasi, l'europarlamentare Giusi Princi, l'assessore all'istruzione e formazione professionale della Sicilia, Girolamo Turano, l'amministratore delegato della Società Stretto di Messina Spa, Pietro Ciucci, il delegato dalla Presidenza della Fondazione ITS per l'efficienza energetica di Reggio Calabria, Giacomo Guglielmo, e il presidente della Fondazione ITS per l'efficienza energetica della Provincia di Enna, Gaetano Mino Mangione.

Ciucci: formazione per massimizzare occupazione

L'incontro con il ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, insieme ai rappresentanti delle istituzioni centrali e delle regioni ha affrontato concretamente il tema della formazione, testimoniando l’effettiva volontà di fare del ponte sullo Stretto di Messina una grande occasione di sviluppo per il territorio». Lo ha detto l’amministratore delegato della Stretto di Messina, Pietro Ciucci - l’obiettivo della formazione, con l’individuazione di profili professionali legati all’alta specializzazione delle lavorazioni e degli aspetti gestionali connessi alla realizzazione del ponte, è di massimizzare le ricadute occupazionali per le regioni Calabria e Sicilia, a conferma che il ponte è un’opera del territorio per il territorio. L’azione formativa, che sarà avviata anche con l’aggiornamento di protocolli già stipulati, si avvale della naturale caratteristica del ponte di essere laboratorio in grado di promuovere relazioni tra scienza, tecnologia, territorio e mercato, necessarie per offrire concrete e reali opportunità per la ricerca, l’occupazione e lo sviluppo d’impresa».