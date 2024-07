Sicurezza sul lavoro: sanzionate due imprese nel Siracusano

Mancata formazione dei lavoratori; mancata sorveglianza sanitaria e mancata attuazione dei provvedimenti necessari in materia di primo soccorso: in due imprese nel Siracusano sono state trovate queste violazioni dai carabinieri del Nucleo ispettorato del lavoro del capoluogo di Siracusa. E’ stata accertata anche la presenza di un lavoratore extracomunitario in nero su un totale di sette controllati. Sono state, inoltre, elevate sanzioni amministrative per un totale di 3.920 euro e comminate ammende per un importo di 51.258,21 euro. L’attività imprenditoriale è stata sospesa per un importo di 2.500 euro impedendo così di continuare a lavorare in circostanze di illegalità nelle posizioni lavorative dei propri dipendenti.