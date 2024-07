Etna, cenere su Fontanarossa: voli deviati da Catania su Palermo. Il cratere Voragine è la nuova vetta del vulcano

L’ampiezza media del tremore vulcanico, a seguito di un graduale incremento osservato a partire dalle 20 di ieri, ha raggiunto il livello alto, con un andamento in crescita . Il centro delle sorgenti del tremore vulcanico è localizzato poco a est del cratere Voragine ad una elevazione di circa 2800 metri sul livello del mare. L’attività infrasonica è alta e le sorgenti degli eventi sono localizzate al cratere Voragine.

A causa della cenere prodotta dall’ultima eruzione dell’Etna numerosi voli in arrivo a Catania sono stati deviati sull'aeroporto di Palermo . Lo riferisce la Gesap, la società che gestisce il «Falcone-Borsellino». Si attendono le evoluzioni in corso dell’attività della montagna e le conseguenti decisioni della Sac, la società di gestione dello scalo di Fontanarossa.

Ieri gli esperti dell’Ingv avevano diffuso la notizia che, secondo i rilievi effettuati da drone, l’altezza dell’orlo craterico orientale si assesta adesso intorno a 3369 metri, la più grande altezza mai misurata sull'Etna. E questo in forza all’avvio il 14 giugno di una attività stromboliana all’interno proprio del cratere Voragine. Uno degli episodi parossistici avvenuti nelle ore mattutine del 7 luglio, alla stessa bocca aveva ulteriormente aumentato lo spessore dei depositi e l’altezza dell’orlo craterico orientale facendo raggiungere all’Etna la maggiore altezza mai misurata.

Per quanto riguarda le deformazioni al momento le reti di sensori clinometrici e Gnss non mostrano variazioni significative. L’Ingv, Osservatorio etneo, di Catania ha emesso un avviso per il volo, un Vona, di colore rosso, nonostante questa nuova fase eruttiva dell’Etna l’aeroporto internazionale Vincenzo Bellini è operativo, ma fa registrare dei ritardi, un volo della WizzAir proveniente da Tirana dirottato a Palermo e due easyJet da Napoli e Genova cancellati.