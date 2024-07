Fedez ricoverato in ospedale: "Grazie e medici e infermieri, sono intervenuti prima che fosse troppo tardi"

"Grazie di cuore ai dottori e agli infermieri del Policlinico di Milano che hanno trovato l'emorragia interna prima che fosse troppo tardi per fortuna". E poi: «È in questi momenti che capisci che certe persone è meglio perderle che trovarle». E' stato lo stesso Fedez, con un post pubblicato sui social, ad informare i fan sul suo ricovero di stamattina. A corredo, una foto scattata mentre Federico si trova disteso su un letto d'ospedale, immagine che ha scatenato preoccupazione nel mondo del web e non solo per le condizione di salute del rapper. Un episodio, quello di oggi, che ha richiesto una gastroscopia e che arriva ad un paio di mesi da un altro malore che, a maggio, gli aveva impedito di registrare la puntata del nuovo show di Cattelan. Anche lo scorso settembre, dopo l'intervento subito per l'asportazione del tumore al pancreas, il cantautore era stato operato per una emorragia interna causata da due ulcere.