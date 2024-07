Il sindaco Sala a Marina Berlusconi: su Malpensa non era meglio aspettare?

«Cara Marina, non era meglio aspettare?». E' il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, a rivolgersi alla primogenita di Silvio Berlusconi, dopo le polemiche politiche, tante, per l’intitolazione ormai ufficiale, dell’aeroporto di Malpensa all’ex premier, che secondo lui non è altro che «un atto puramente politico». Tanto che lunedì le opposizioni, da Pd a M5S ad Alleanza Verdi e Sinistra, Cgil, Sentinelli e Arci scenderanno in piazza per protestare a Milano. In un lungo post sulle sue pagine social il primo cittadino, che già aveva criticato le modalità con cui é stata fatta l'intitolazione da Enac parlando di «sgarbo istituzionale» e "tempi barbari», intanto torna sulla vicenda.

«Cara Marina, lei ha vissuto sulla sua pelle quanto suo padre sia stato amato e odiato. Ma non era meglio aspettare, far sì che gli animi si distendessero, far leggere alla storia la vicenda di suo padre con più tranquillità? - scrive Sala -. Perché dobbiamo tornare così presto a schierarci, viste le modalità con cui questa decisione è stata presa?». A replicare al primo cittadino é il governatore lombardo Attilio Fontana sempre via social, in un post in cui gli fa presente come nei giorni scorsi «componenti della famiglia Berlusconi si sono detti favorevoli» all’intitolazione dell’aeroporto di Malpensa al padre, «la stessa soddisfazione manifestata dai familiari presenti all’intitolazione del Belvedere di Palazzo Lombardia al Cavaliere», primo atto della Regione dopo la scomparsa del Cav. E poi attacca la sinistra che «purtroppo continua a essere ossessionata da quello che è stato uno dei personaggi più rilevanti sia dal punto di vista imprenditoriale che politico della storia recente italiana».