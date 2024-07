L'ombra dei clan sulla morte di Pantani, la famiglia: ora avanti

Nelle nuove indagini per far luce sulla presunta ombra della camorra nelle scommesse al Giro d’Italia del 1999 e sul mistero delle analisi antidoping di Marco Pantani che, si presume, siano state alterate per impedirgli la vittoria, si ipotizza anche un collegamento tra la vicenda, il suo declino di atleta e la morte 5 anni dopo. La procura di Trento, infatti, sta procedendo per associazione per delinquere di stampo mafioso finalizzata alle scommesse e collegata alla morte del ciclista. Una ipotesi che rispecchia, in un certo qual modo, le convinzioni di mamma Tonina, che è «contenta» per la riapertura del caso anche se non si fa illusioni. Assieme ai suoi legali, Fiorenzo Alessi e il figlio Alberto, l’anno scorso ha depositato parecchio materiale partendo dalle «contradditorietà» evidenziate dalla Commissione Parlamentare Antimafia.

«Non abbiamo lasciato perdere quella vicenda», afferma al telefono l’avvocato Fiorenzo Alessi, che insiste soprattutto sulla «irregolarità» nel test ematico cui fu sottoposto Pantani. «Ricordiamo - continua - che vi fu una sospensione. Marco non è mai risultato positivo ad alcun controllo antidoping». Il ciclista «si era schierato in maniera critica contro questa introduzione di ulteriori prelievi in orari mattutini. E questo potrebbe essere stato motivo di attrito tra i controllori e il controllato. Ci sono incongruenze che portano a ritenere sostenibile l’ipotesi di deplasmazione». Quanto accaduto nel '99, sottolinea il legale, «contribuì a incidere su un animo sensibile. Marco era sensibile, ci teneva alla sua onorabilità. Si era reso conto di essere stato lasciato solo. Se adesso un’autorità giudiziaria accertasse che qualcosa di irregolare è stato commesso, sarebbe una soddisfazione anche se postuma, visto che la famiglia non lo riavrà mai indietro. Ora dobbiamo aspettare che la Procura faccia quello che deve, senza guardare in faccia a nessuno».