Sangue sulle strade della Sicilia: morti due giovani in poche ore ad Acate e Carlentini

Due incidenti mortali a distanza di poche ore nel Ragusano. Un giovane di 23 anni è morto in un incidente stradale avvenuto sulla Catania-Ragusa, nota come Ragusana. Secondo una prima ricostruzione al vaglio dei carabinieri di Carlentini, il 23enne era alla guida di una Golf che, per cause da accertare, si è scontrata con un camion. Il giovane, originario di Lentini, nel Siracusano, è deceduto poco dopo mentre il Tir è andato in fiamme. La strada è stata chiusa al traffico in tutte le direzioni di marcia.

Un altro uomo è morto invece nel pomeriggio di ieri, intorno alle 17,30, in un incidente stradale che si è verificato ad Acate, nell’arteria principale della città, corso Indipendenza. I testimoni hanno visto una vettura, un’Alfa Romeo grigio metallizzata procedere ad alta velocità e schiantarsi contro un palo. L’uomo - forse uno straniero di nazionalità rumena - è morto sul colpo. Il corpo è stato estratto dalle lamiere dai vigili del fuoco. Sul posto sono intervenuti i vigili urbani e i carabinieri. E’ arrivato anche il magistrato di turno. L’incidente sarebbe stato causato dall’alta velocità, ma non è escluso che a causare lo schianto possa essere stato un malore dell’uomo.