Anziano muore carbonizzato nell'auto dopo un incidente in Abruzzo

Si sarebbe smarrito tra le campagne della Valle Subequana, rimanendo carbonizzato nell’auto dopo un incidente. È quanto emerge dalla prima ricostruzione fatta dai carabinieri della compagnia di Sulmona sulla vicenda del 93enne morto carbonizzato nella sua auto nelle campagne di Goriano Sicoli, in provincia dell’Aquila.

L’anziano si sarebbe smarrito tra la vegetazione, fino ad arrivare in località Le Pratelle. A quel punto, dopo aver eseguito una retromarcia, sarebbe finito con l’auto in una cunetta. La scintilla del mezzo, alimentato a benzina, avrebbe innescato un rogo di sterpaglie. Il 93enne, a quel punto, non è riuscito ad uscire dall’abitacolo. A dare l’allarme è stato un agricoltore del posto che stava trebbiando il terreno. Sono intervenuti i vigili del fuoco di Sulmona che si trovavano sul monte Urano, per la bonifica dell’incendio divampato la scorsa domenica. I pompieri hanno spento le fiamme e hanno fatto l’amara scoperta.