Cade in una vasca per l'irrigazione mentre lavora, morto giovane operaio a Vittoria

Il corpo di un giovane senza vita è stato rinvenuto nella tarda mattinata all’interno di un invaso per la raccolta delle acque e utilizzato per l’irrigazione. Il giovane sarebbe caduto nella vasca mentre lavorava, nella zona di contrada Resinè, una vasta area con numerosi insediamenti serricoli, situata tra Vittoria e Scoglitti. L’uomo sarebbe un immigrato, forse di origine tunisina. Le indagini sono condotte dai carabinieri. Sul posto anche gli uomini dello Servizio prevenzione e sicurezza del lavoro per gli accertamenti riguardanti le condizioni di sicurezza dell’impianto e dell’azienda.