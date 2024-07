Trent'anni di 'ndrangheta in Veneto, il procuratore Cerchi: "Il riciclaggio di denaro è l'attività principale"

«La presenza della 'ndrangheta, soprattutto nel Veronese e nel Padovano, risale a trent'anni fa, siamo alla seconda o alla terza generazione di soggetti stanziali. Abbiamo anche una grossissima presenza di cosche albanesi dedite allo spaccio di stupefacenti e la presenza di soggetti provenienti da Nigeria ce si organizzano in gruppi criminali». Così il procuratore di Venezia, Bruno Cherchi, ascoltato in commissione antimafia.

Per Cerchi, il quale ha anche lamentato una carenza nell’organico dei magistrati alla procura di Venezia, «l'attività di contrasto alle mafie in Veneto è iniziata abbastanza di recente, per un’assenza di attenzione a questo fenomeno che c'è stato nel territorio veneto e n tutto il Nord-est per molto tempo: è avvenuto sia per disattenzione sia da parte della Dda e quindi della procura di Venezia, sia da parte delle forze di polizia. Distrazione ulteriormente aggravata da una scarsa attenzione del mondo economico, culturale nei confronti di questo fenomeno».