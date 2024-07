Vede giudice sotto processo, si dimette consigliera del Csm: è la siciliana Rosanna Natoli

Rosanna Natoli, componente della sezione disciplinare del Csm in quota Fratelli d’Italia, si è dimessa. La decisione, confermata da fonti del Consiglio, sarebbe maturata in seguito ad un incontro avvenuto tra la consigliera e la giudice civile di Catania Fascetto Sivillo, attualmente sotto procedimento disciplinare. Il colloquio è stato registrato dalla stessa giudice e poi reso noto dal suo avvocato, Carlo Taormina. Rosanna Natoli, avvocata di Paternò, nota soprattutto per essere stata scelta dal suo concittadino più illustre, il presidente del Senato Ignazio La Russa.