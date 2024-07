Cyber caos e disagi in tutto il mondo, il volo di Salvini fra i pochi a partire: è polemica

È polemica politica sul volo che ha portato il ministro delle Infrastrutture e dei trasporti Matteo Salvini da Roma a Milano nella giornata segnata dal caos per il disservizio dei sistemi digitali mondiali. Le opposizioni annunciano a più voci interrogazioni parlamentari per fare luce sull'articolo pubblicato dal sito de La Stampa, che ha raccontato la rabbia di quei passeggeri rimasti a terra perché i loro voli nella fascia oraria 12-14 venivano cancellati, mentre quello delle 13 con a bordo il segretario della Lega, oltre al capogruppo Riccardo Molinari e il leader di Nm Maurizio Lupi, riceveva il via libera a partire, seppur con circa un’ora di ritardo rispetto al previsto. L’articolo riferisce anche la testimonianza di una passeggera che nella lounge Ita Airways a Fiumicino ha visto due hostess con un foglio con su scritto «Salvini + 4». E poi altri testimoni che vedono il vicepremier «fiondarsi» al gate mentre "all’improvviso» la destinazione del volo in questione «scompare dal tabellone». È «uno tra circa i 550 movimentati dall’aeroporto di Fiumicino nella giornata di oggi fino alle ore 17:00», puntualizzano da Aeroporti di Roma. Ed è l’unico aereo a destinazione nazionale della compagnia a decollare nella fascia 12-14, secondo quanto riportato il sito delle partenze di Adr: vengono cancellati quelli per Palermo, Napoli, Reggio Calabria, Torino, Brindisi, Catania, Trieste, Venezia, Lamezia Terme, Bari, Genova, Bologna, Firenze e quello per Linate delle 14.

Poi ricominciano i decolli, seppur con ritardi, a cominciare da quelli per Bari, Catania e Linate. La Lega fa sapere che Salvini (impegnato nel pomeriggio a Piacenza per la sottoscrizione del Protocollo per il Polo del ferro), «ha deciso l’orario di rientro da Roma a Milano ieri sera tardi e ha acquistato stamattina il volo delle ore 13 con la compagnia Ita in classe economy. I disagi odierni, che hanno interessato scali anche all’estero, non erano evidentemente prevedibili». E i suoi legali «procederanno in tutte le sedi competenti contro le gravi falsità e insinuazioni delle ultime ore». Ita Airways in una nota spiega che nella stessa fascia oraria del volo di Salvini, «tra le 12:00 e le 15:00, ha operato da Roma Fiumicino un totale di 12 voli, di cui 10 di breve-medio raggio e 2 di lungo raggio. Inoltre, da Roma Fiumicino a Milano Linate sono correttamente partiti 12 voli su un totale di 14 programmati». E sono stati pianificati «10 voli aggiuntivi nel pomeriggio per ridurre i disagi dei passeggeri».