Bergamo, ritrovato il cadavere di un uomo sulle rive del fiume Serio

Il cadavere di un uomo è stato ritrovato stamattina (20 luglio) sulle rive del fiume Serio a Pedrengo nel bergamasco. A recuperare il corpo le squadre dei Vigili del fuoco intorno alle 13,30, intervenuti insieme a un'ambulanza e ai Carabinieri, subito portato in ospedale per l'autopsia che potrebbe risultare fondamentale per ricostruire quanto accaduto. Sul corpo non ci sarebbero segni di violenza: al momento non si esclude nessuna ipotesi. A dare l’allarme è stato un cittadino di passaggio: ha notato sulla sponda del fiume Serio tra Pedrengo e Seriate, in provincia di Bergamo, il cadavere di un uomo. Sul posto sono intervenuti i carabinieri di Bergamo e Seriate, che hanno avviato gli accertamenti. L’autopsia fornirà indicazioni utili per risalire alla causa della morte. Non risulterebbero comunque segni di violenza sul corpo, appartenente a una persona tra i 35 e i 50 anni e che forse era in acqua da tempo. I carabinieri stanno verificando le denunce di scomparsa compatibili con il ritrovamento di oggi.