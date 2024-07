Caos a Firenze, persone sui binari. Traffico ferroviario in tilt con disagi anche per il Sud e la Calabria

Treni con ritardi tra 30 e 120 minuti nel nodo ferroviario di Firenze dopo che alcune persone si sono posizionate nei pressi dei binari a Campo di Marte.

Le forze dell'ordine, riferisce Rfi, hanno provveduto ad allontanarle e la circolazione ferroviaria è tornata regolare in tarda mattinata.

Secondo quanto si apprende si tratterebbe di "presenze occasionali" di persone non autorizzate a permanere lungo il sedime ferroviario. In tali circostanze, per ragioni di sicurezza, viene bloccato il movimento ferroviario fino alla cessazione delle condizioni di pericolo. La situazione è poi tornata alla regolarità ma c'è da smaltire l'accumulo di rallentamenti della mattina. Secondo quanto appreso, erano due clochard, uno perfino riconosciuto dagli agenti delle Volanti, le persone che stamani hanno causato ritardi e cancellazioni di treni camminando sui binari della ferrovia a Firenze, tra le stazioni di Campo di Marte e Rovezzano. Secondo quanto ricostruisce la polizia, la loro presenza - notata dai macchinisti di più treni, sia regionali che dell'Alta velocità - ha fatto interrompere più volte la linea fra le 9.50 e le 11.20 per motivi di sicurezza. Su quei binari la circolazione ferroviaria è promiscua fra treni dell'Av e convogli regionali e le interruzioni della circolazione hanno riguardato tutti i treni in movimento sull'asse nord-sud del Paese.