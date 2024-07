La mafia agrigentina sulle scommesse online, 10 rinvii a giudizio per l'inchiesta 'Breaking bet'. I NOMI

Le mani della mafia sulle scommesse online: il gup di Palermo, Lorenzo Chiaramonte, dispone 10 rinvii a giudizio nell’ambito dell’inchiesta 'Breaking bet' che avrebbe sgominato un giro di giochi illegali per favorire le famiglie mafiose di Licata, Campobello di Licata e Campobello di Mazara. A chiedere di mandare a processo gli indagati sono stati i pubblici ministeri Gianluca De Leo e Ludovica D’Alessio.

La prima udienza del dibattimento, davanti ai giudici della prima sezione penale del tribunale di Agrigento, presieduta da Alfonso Malato, è in programma il 28 ottobre.

Il personaggio principale, già al centro di inchieste su scommesse illegali da cui però ne era uscito indenne, è il licatese Vincenzo Corvitto, 50 anni, finito in carcere lo scorso 8 novembre quando scattarono gli arresti domiciliari per altri cinque indagati e per quattro furono emessi provvedimenti interdittivi da attività imprenditoriali e professionali. Corvitto è accusato di concorso esterno in associazione mafiosa: la Dda, in particolare, gli contesta di avere messo a disposizione di Cosa nostra i posti di lavoro delle sue aziende per avere, in cambio, il sostegno necessario per estendere le sue attività fino a operare in regime di monopolio. In questo modo, sostiene l’accusa, avrebbe contribuito al rafforzamento delle cosche dell’Agrigentino e del Trapanese, territori dove operava.