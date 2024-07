Schiacciato dal rimorchio del tir mentre lo ripara: morto un tecnico Aci

Ieri sera, un meccanico 45enne di Piacenza è stato schiacciato dal rimorchio di un Tir rimasto in panne mentre percorreva il tratto piacentino della A1, in direzione Bologna, all’altezza di Pontenure. L’uomo, intervenuto come tecnico dell’autosoccorso Aci, mentre riparava il Tir fermo in una piazzola di sosta è stato schiacciato dal rimorchio sotto cui si era infilato. A far luce sulle cause dell’incidente, la polizia stradale di Guardamiglio e i tecnici della medicina del lavoro dell’Ausl. Sul posto sono accorsi i sanitari del 118 e i vigili del fuoco, per liberare il 45enne, ma ormai non c'era più nulla da fare ed è morto nonostante i tentativi di rianimazione da parte degli operatori.