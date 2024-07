Deep fake e sanità: sui social finte campagne con persone famose per cure miracolose

Le campagne fraudolente con un uso distorto dell'intelligenza artificiale e dei deepfake - audio e vido falsi - prendono di mira anche la sanità. Usano immagini, video e tecnologie di clonazione vocale per riprodurre personaggi famosi come Brad Pitt, Cristiano Ronaldo, Sofia Loren e medici noti che promuovono integratori e cure miracolose.

Il fenomeno di truffa e disinformazione è stato individuato dalla società di sicurezza Bitdefender e anche dal British medical journal.

Gli annunci falsi e i siti web sono gestiti da criminali informatici che si servono in particolare di contenuti sponsorizzati sui social media, "che sono aumentati notevolmente con conseguenze potenzialmente gravi per gli utenti". In particolare, sottolinea la società di sicurezza, "la salute e il benessere sono tra gli argomenti preferiti dai criminali informatici nelle loro campagne per rubare informazioni e raggirare e derubare le persone".

Anche il British medical Journal ha dedicato un'analisi al fenomeno dopo che sono comparsi deepfake di medici famosi in Gran Bretagna come Hilary Jones che per decenni ha risposto alle domande del pubblico in televisione e che in un finto video pubblicizza un farmaco per la pressione alta. "Un fenomeno - osserva il Bmj - che si è acuito dopo la pandemia".

I ricercatori di Bitdefender hanno raccolto e analizzato le truffe legate alla salute in tutto il mondo per un periodo di tre mesi, da marzo a maggio 2024. Hanno rilevato che il numero più elevato di follower di una pagina compromessa/fasulla che promuoveva pubblicità fraudolente era di oltre 350.000 persone. Le campagne, infine, hanno preso di mira milioni di destinatari in tutto il mondo, tra cui Europa, Nord America, Medio Oriente, Asia e Australia.