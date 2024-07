Gabriele Zolezzi è stato inghiottito dalle sabbie mobili in un lago ligure

Non è escluso che proprio la conoscenza del luogo lo potrebbe avere tradito. Secondo le prime ricostruzioni, al momento di uscire dall'acqua il 38enne si è avvicinato alla zona proibita e in pochi secondi è scomparso inghiottito dalla melma.

L'uomo molto conosciuto in Val d'Aveto, sportivo praticante, faceva il muratore viveva nella frazione di Amborzasco; secondo le testimonianze degli amici, conosceva bene l'invaso di Giacopiane, dove nel luogo della tragedia la segnaletica indica espressamente il "divieto di balneazione", ma soprattutto il "pericolo di sabbie mobili".

A nulla sono serviti i primi interventi di soccorso dei vigili del fuoco e dei carabinieri: sono state anzi necessarie alcune ore per individuare e recuperare il corpo. I carabinieri della compagnia di Sestri Levante, in provincia di Genova, competente sul territorio, stanno svolgendo le indagini per chiarire l'esatta dinamica e soprattutto se tutte le norme di sicurezza, visto il pericolo di sabbie mobili, siano state attuate dai gestori del lago artificiale.

L'invaso è situato a 1.015 metri di altitudine e subito sotto si trova un laghetto minore, denominato di Pian Sapeio. I due bacini, realizzato negli anni Venti del Novecento, sono collocati a scala, il maggiore sopra al minore, per facilitare la caduta delle acque e sfruttare il salto per la produzione di energia elettrica; il lago inferiore è chiuso da una diga a botte che delimita il lato meridionale, mentre l'invaso più grande è chiuso sempre da una diga, anche questa posizionata sul lato meridionale, sormontata da un tempietto liberty.