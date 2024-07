Faceva la cresca sul cibo della mensa, bambini dell'asilo "affamati": arrestata maestra

L’inchiesta sulla maestra di asilo nido della provincia di Gorizia arrestata per maltrattamenti sarebbe partita dalle segnalazioni di alcune mamme. Da quanto si apprende, i bambini del nido facevano rientro a casa lamentando di essere ancora affamati.

La segnalazione ha fatto scattare l'intervento dei Nas che hanno piazzato delle telecamere all’interno della struttura, accertando che, a tutti gli effetti, le porzioni servite ai bambini non fossero adeguate. L'educatrice, pur raccogliendo tutti i pagamenti da parte dei genitori per il pasto quotidiano, ne ordinava un numero inferiore, dividendo il cibo in porzioni più piccole, anche minuscole.

Le telecamere dei Nas hanno ripreso l’insegnante in atteggiamenti bruschi nei confronti dei bambini, presi a parolacce e scossi; anche in questo caso si è trattato di un atteggiamento che non era passato inosservato ai genitori, situazione che si aggravava una volta che lasciavano i bambini nella struttura