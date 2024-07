"Buon compleanno Presidente, sei un faro". Gli auguri di siciliani e calabresi a Sergio Mattarella

«I migliori auguri di buon compleanno al presidente della Repubblica Sergio Mattarella. La sua figura di equilibrio e garanzia, interpretata con grande saggezza e autorevolezza, è un punto di riferimento per il Paese. In questa occasione, non possiamo che rinnovare al Capo dello Stato i nostri sentimenti di profonda stima e gratitudine per quanto ha fatto e continua a fare per l’Italia e le sue istituzioni democratiche». Così il governatore della Sicilia e presidente del Consiglio nazionale di Forza Italia, Renato Schifani.

«Sinceri auguri al nostro presidente della Repubblica. Sergio Mattarella, guidando il Paese con rettitudine, saggezza ed equilibrio, rappresenta da anni un faro per tutti i cittadini italiani. Ringraziamo il Capo dello Stato per questo suo costante e straordinario impegno per custodire i valori della Repubblica seguendo i principi delineati dalla nostra Costituzione. Buon compleanno dalla Calabria e da tutti i calabresi, presidente Mattarella». Così Roberto Occhiuto, presidente della Regione Calabria.