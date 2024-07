Payback per i dispositivi medici, le aziende temono il fallimento. Ecco cos'è

La sentenza della Consulta che riconosce legittima la norma sul payback per i dispositivi medici, imponendo una restituzione alle casse dello Stato da parte delle aziende che forniscono il servizio pubblico di quanto superato rispetto al tetto di spesa indicato, scatena la preoccupazione del comparto che teme gravi effetti economici e occupazionali, in particolare in Emilia Romagna dove c'è un importante distretto produttivo. Ma sono possibili, avvertono, ricadute sul sistema sanitario. A poche ore dalla decisione dei giudici, Confindustria dispositivi medici rivolge un appello al governo chiedendo di "porre in atto le indispensabili misure per contenere i disastrosi effetti economici, occupazionali e sociali conseguenti alla sentenza. La filiera industriale dei dispositivi medici è un asset strategico per lo sviluppo del Paese e misure di questo tipo avranno ripercussioni anche sulla funzionalità del Ssn». Il presidente Nicola Barni spiega che "secondo la Corte, il payback sui dispositivi medici è un fondo sociale e costituisce un contributo di solidarietà; questa è un’interpretazione molto distorta - dice Barni all’ANSA - perché il payback avrà conseguenze devastanti sul sistema sanitario stesso che ha bisogno di questi prodotti e servizi per curare i cittadini».

I dispositivi medici rappresentano un’enorme fornitura al Servizio Sanitario Nazionale per l’operatività di ambulatori, reparti e sale operatorie: dagli stent alle tac, dalle analisi di laboratorio ai self-test, dai bisturi alle siringhe, dalle carrozzine alle protesi, apparecchi acustici, elettrocardiografi. Un mercato in Italia che vale 18,3 miliardi di euro tra export e mercato interno. A parlare di una crisi irreversibile, per gestire la quale serve con urgenza un tavolo di crisi sono i presidenti delle associazioni regionali dei fornitori ospedalieri. Secondo le loro stime, 4mila imprese e 112mila posti di lavoro sono a rischio. Inevitabilmente le Regioni cominciano a fare i conti sugli effetti della sentenza. «A questo punto basta un decreto ministeriale e noi possiamo mettere a bilancio, come voce attiva, le annualità che ancora a noi mancano di payback: dal 2019 ad oggi si tratta di 420 milioni» e «se il governo fa questo atto, noi togliamo l’incremento dell’addizionale Irpef», spiega Eugenio Giani. Il mancato ottenimento del rimborso delle aziende, secondo il governatore, è ciò che ha spinto la Regione all’aumento delle aliquote dell’addizionale regionale Irpef deciso a fine anno scorso, per evitare tagli alla sanità. Ma le parole di Giani provocano reazioni proprio fra le aziende. Sveva Belviso, presidente di Fifo Sanità, aderente a Confcommercio Imprese per l’Italia ricorda al governatore della Toscana i rischi per l’occupazione del settore.