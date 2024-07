Salvini inaugura la nuova tratta della Metropolitana di Catania: «In Sicilia una rivoluzione infrastrutturale»

«È un bellissimo lunedì, caldo ma bello». Il ministro dei Trasporti, Matteo Salvini, sorride e stringe mani: «Inauguriamo due nuove fermate della Metropolitana a Catania, al servizio di un ospedale e di un quartiere popolare. È l’inizio di un percorso che porterà la città etnea e la sua provincia ad avere una delle Metropolitane più estese d’Italia. Ma questo è solo uno dei tanti cantieri che sto seguendo da ministro qui in Sicilia, quasi cento miliardi di euro stanziati per strade, autostrade e ferrovia nell’Isola e in Calabria. Sì, sono contento perché stiamo recuperando anni e anni di dimenticanze. E il Ponte sullo Stretto s’inserisce in questo scenario, porterà a una grande rete, la Metropolitana dello Stretto, che unirà Sicilia e Calabria, con nuove fermate anche a Messina. Stiamo correndo per restituire a siciliani e calabresi quel diritto alla mobilità e al lavoro che negli anni passati non hanno avuto».

Un giorno importante, per Catania, quello di ieri. È stata, infatti, inaugurata la tratta “Nesima-Monte Po”, una linea di 1,7 chilometri, prolungamento dell'attuale Metropolitana della Ferrovia Circumetnea. Aperte al pubblico le due nuove Stazioni, “Fontana” e “Monte Po”. E c’è un particolare che rende speciale una delle due (la “Fontana”), quella che ha accesso diretto all’ospedale Garibaldi, unica Stazione di Metropolitana in Italia a essere collegata direttamente con un presidio ospedaliero. È stato inaugurato anche il progetto “Fermate d'Arte”, nato dalla collaborazione tra il Museo civico comunale di Castello Ursino e la Ferrovia Circumetnea (esposte opere provenienti dalla collezione Biscari)