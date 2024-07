Blitz contro il caporalato, il 57% delle aziende agricole irregolari

Blitz contro il caporalato nelle aziende agricole: in un giorno l’Inps, il comando dei carabinieri e l’Ispettorato del lavoro, nel quadro generale delle azioni adottate dal ministero del Lavoro finalizzate al contrasto delle forme di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro, hanno ispezionato 109 aziende agricole in cinque province, scoprendo irregolarità in 62 di queste (il 56,9%).

Nel complesso nelle imprese controllate nelle province di Mantova, Modena, Latina, Caserta e Foggia sono risultati irregolari 236 lavoratori su 505 controllati (il 46,7%), di cui 3 minorenni e 136 cittadini extracomunitari. Nell’operazione sono stati impiegate complessivamente 398 unità di cui 121 carabinieri del Comando Carabinieri per la Tutela del Lavoro, 90 dell’Arma territoriale, 103 ispettori dell’Ispettorato.

Con le ispezioni sono stati scoperti 64 lavoratori completamente «in nero», di cui 23 stranieri sprovvisti di regolare permesso di soggiorno. Sono stati comminati 27 provvedimenti di sospensione dell’attività imprenditoriale per un importo pari a 76.500 euro di cui 17 per lavoro «in nero», 7 per gravi violazioni in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e 3 per entrambe le ipotesi. Sono state poi decise ammende e sanzioni amministrative per un importo complessivo pari a 475.932 euro.