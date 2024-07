Parigi 2024, video minaccia da militante Hamas: sembrerebbe un fake

Si tratta molto probabilmente di un falso, il video che sta circolando in queste ore sui social media con un militante di Hamas che minaccia la Francia alle Olimpiadi di Parigi 2024, al via domani 26 luglio. A lanciare il monito sono esperti e fonti di sicurezza, sottolineando che il video sospetto viene ampiamente diffuso dalle reti filorusse.

Nel filmato, che sta circolando in diversi Paesi dall’inizio della settimana un uomo, con il volto nascosto da una kefiah con una bandiera palestinese sul petto, minaccia la Francia in arabo accusandola di sostenere Israele, prima di brandire quella che sembra la testa di Marianna, figura simbolica della Repubblica francese, con un berretto frigio, decapitata e insanguinata.

Secondo il sito web di analisi delle minacce jihadiste 'Sitè, un alto funzionario di Hamas, Izzat al-Rishq, con sede in Qatar, ha descritto il video come «un montaggio di propaganda sionista per denigrare la resistenza palestinese». Per altre fonti di sicurezza ed esperti, «le prime analisi puntano a un’operazione russa a 'bandiera falsa a causa di una serie di indizi», in particolare riguardanti i siti che hanno pubblicato il video in questione, spesso non autenticati e utilizzati per scopi di propaganda e disinformazione.

Inoltre, evidenzia la stessa fonte, «il video è stato ripostato su X da account noti per essere parte di reti russe ed è stato trasmesso da siti africani noti per essere punti di uscita per i russi». Per questi motivi, il ricercatore David Colon, specialista in interferenze straniere, vede anche la manipolazione russa dietro il video.

Da diversi mesi le Olimpiadi di Parigi sono oggetto di manipolazioni e campagne di disinformazione.