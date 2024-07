Falso carabiniere truffa 100 mila euro ad anziana di Agrigento

Nuova truffa del falso carabiniere con vittima un’anziana: a denunciare l’episodio, questa volta, è una donna residente nella zona dello stadio Esseneto, ad Agrigento, che ha consegnato soldi e gioielli in oro a un fantomatico emissario dell’Arma che, secondo il classico copione, le aveva raccontato del coinvolgimento del figlio in un incidente stradale. Il finto maresciallo, secondo la ricostruzione dell’episodio, avrebbe chiesto alla donna di intervenire in favore del figlio che era stato coinvolto in un incidente stradale e rischiava di finire in carcere. Subito dopo un altro truffatore, sostenendo di essere stato inviato dai carabinieri, le bussa e la donna consegna i risparmi di una vita che teneva in casa: oro, soldi, gioielli e altri oggetti per un bottino quantificato in 100 mila euro.