La siccità asciuga il Sud, ad agosto campi senz'acqua. Musumeci striglia regioni, "Speso solo 30% dei fondi". Sicilia in ginocchio

Intanto le immagini dei terreni incolti e a secco finiscono sulle pagine del New York Times. Avs attacca il governo parlando di «desertificazione culturale», mentre la ministra Santanché - che ieri aveva criticato la scelta del quotidiano americano - ribatte accusando l’opposizione di «desertificazione della verità». Polemiche politiche a parte, c'è un’Italia, quella del centro-Sud, che in questi giorni si trova a fare i conti con la carenza d’acqua e il caldo che hanno portato, addirittura, ad anticipare di 10-15 giorni la vendemmia, come riporta Coldiretti.

In Puglia, invece, «è ormai stato di emergenza», ribadiscono i coltivatori diretti preoccupati dal «drastico calo» dell’acqua negli invasi artificiali. In Campania si riscontrano problemi nelle forniture idriche civili, in particolare nelle province di Avellino e Benevento dove si procede con interruzioni e turnazioni. Marche parzialmente a secco con la siccità «severa estrema» che ha costretto il gestore delle acque a chiudere i serbatoi nelle ore notturne. Invasi quasi a secco in Puglia, con un calo di 162 milioni di metri cubi d’acqua rispetto allo scorso anno. Situazione simile in Sardegna, con gli invasi pieni per poco più della metà.

Ma la situazione più critica resta quella della Sicilia dove il 20% degli invasi, uno su cinque, è prosciugato. In un anno il calo dei volumi è stato pari al 50%, con i comuni che tentano di correre ai ripari arrivando anche a chiedere ai propri cittadini - come nel caso di Caltanissetta - pozzi privati e sorgive come fonti di approvvigionamento. «Tre settimane ancora e non ci sarà più acqua per l’agricoltura nel Centrosud», spiega l’Anbi, l'associazione dei consorzi di bacino, nel suo bollettino settimanale. Situazione completamente diversa, invece, nel Centronord dove c'è «sovrabbondante presenza d’acqua», con laghi e fiumi al di sopra delle portate medie.