Colpi di pistola in via Plebiscito, indagini in corso

Tensioni ieri sera poco dopo le 20 all’innesto tra via Lago di Nicito e via Plebiscito a Catania per l'esplosione di alcuni colpi di pistola probabilmente dopo una semplice lite. Sul posto sono giunti dopo la segnalazione da parte di un cittadino di una lite fra due persone gli agenti della Polizia Scientifica e delle Volanti, che hanno ritrovato due bossoli e stanno portando avanti le indagini grazie anche alle immagini registrate dai sistemi di videosorveglianza per identificare le persone coinvolte. Per fortuna i colpi di pistola sarebbero stati sparati soltanto in aria e non ci sono quindi persone rimaste ferite.