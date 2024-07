Duemila morti per Covid nel 2024, allerta per l'autunno. Andreoni: "L'Italia è impreparata, acquistato un solo vaccino"

Dall’inizio dell’anno i morti a causa del Covid-19 in Italia hanno già raggiunto i 2mila e l’aumento di casi e ricoveri registrato nelle ultime settimane rappresenta un campanello d’allarme da non sottovalutare secondo gli esperti, che invitano le istituzioni a promuovere una intensa campagna vaccinale in autunno per arrivare a immunizzare tutti i soggetti fragili, maggiormente a rischio. Ma attualmente, l'Italia appare «impreparata», rileva l’infettivologo Massimo Andreoni, che considera non lungimirante il fatto che il governo abbia deciso di acquistare uno solo dei tre vaccini aggiornati attualmente disponibili in Europa.

L’Italia, sottolinea all’ANSA Andreoni, «dovrebbe fare in modo di disporre di tutti i vaccini aggiornati al momento disponibili, per rispondere meglio alle diverse esigenze e non dipendere da un unico vaccino, ma, al contrario, ad oggi ne ha ne acquistato soltanto un tipo». I vaccini attualmente disponibili a livello internazionale, spiega, «sono già aggiornati contro la nuova variante JN1 dominante.