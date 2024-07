Famiglia investita sulle strisce pedonali a Cagliari: muore il padre Giovanni Fanni. In gravi condizioni il figlio di 6 anni

E’ clinicamente morto Giovanni Fanni, il commercialista di 47 anni investito da uno scooter elettrico ieri sera, attorno alle 21.45, a Cagliari, mentre attraversava la strada sulle strisce pedonali con la sua famiglia. Nel primo pomeriggio all’ospedale Brotzu di Cagliari, dove Fanni è ricoverato, la famiglia è stata informata della morte cerebrale e sono scattate le sei ore di osservazione che precedono la dichiarazione di decesso. Il conducente del motociclo, un uomo di 36 anni risultato negativo ai test per rilevare l’eventuale assunzione di alcol o droghe, sarà indagato per omicidio stradale.

L'incidente è avvenuto tra via Tramontana e via Campioni d’Italia mentre Fanni rincasava con la moglie e i due figli. Lo scooter è piombato addosso a lui e al bambino di 6 anni, mentre la moglie e l’altra figlia non sono stati colpiti. Il conducente del motociclo, caduto a terra, si è fermato a prestare soccorso. Il bimbo ferito, trasportato in codice rosso da un’ambulanza del 118, è ricoverato all’ospedale Brotzu di Cagliari, in chirurgia pediatrica, e non è in pericolo di vita. I rilievi sono stati effettuati dalla polizia locale, che sta raccogliendo le testimonianze, inclusa quella della moglie della vittima, e verificando la presenza di immagini degli impianti di videosorveglianza della zona, utili alle indagini.