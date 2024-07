No a un lavoro qualunque: gli under 35 vogliono libertà. Ecco cosa cercano

Un lavoro qualunque? No grazie. Confartigianato ha sondato con Censis la percezione del lavoro da parte delle nuove generazioni: gli under 35 «mostrano sempre più interesse ad occupazioni con orari flessibili, creative, con opportunità di apprendimento». «Non hanno dubbi: ad un impiego tradizionale, ripetitivo, imprigionato in gerarchie, preferiscono un lavoro libero e creativo. Mostrano sempre più interesse ad occupazioni con orari flessibili, creative, con opportunità di apprendimento».

E tra lavorare per vivere e vivere per lavorare gli under 35 «scelgono quindi decisamente la prima opzione: il 61,2% vede, infatti, il lavoro come una necessità per soddisfare bisogni materiali, mentre solo il 38,8% pensa che sia un modo per realizzarsi».

«Dietro a questo approccio - emerge ancora dalla ricerca - c'è il rifiuto di un posto qualunque e l’aspirazione ad un’occupazione motivante e coinvolgente che rispecchi interessi e valori personali": l’87,9% nel lavoro cerca libertà e spazio per l’innovazione, per l’81,8% ciò corrisponde all’idea di avviare una propria impresa. L’indagine accompagna il via ad una serie di incontri che Confartigianato terrà in tutt'Italia per raccontare ai giovani 'l'artigianato che ci piacè, con imprenditori-testimonial e con le 'lezionì del professore di fisica-influencer Vincenzo Schettini. Ne emerge un mondo dei giovani che per l’80% non considera il lavoro il fulcro della propria vita e al 91% ritiene invece prioritario avere tanto tempo libero per sè, per la famiglia e per coltivare le proprie passioni. L’88% degli under 35 «cerca un lavoro libero e creativo».