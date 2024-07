Picchia i passanti senza motivo alla fermata del tram: arrestato un 35enne

Senza apparenti motivi ha cominciato a importunare i passanti e poi, sempre più arrabbiato, a spintonarli, fino ad aggredirli. Poi ha cercato di allontanarsi salendo su un tram ma è stato trovato dai carabinieri che lo hanno arrestato. E’ accaduto ieri pomeriggio in largo Greppi, nel centro di Milano, di fronte al Piccolo teatro Strehler, dove l’uomo, un 35enne con precedenti, di origine ghanese, ha cominciato a malmenare i passanti poco prima delle 16 nei pressi di una fermata del tram della linea 14. A fermare una "gazzella" dei Carabinieri è stata una ragazza, che lo ha descritto.

I militari, appreso da alcuni cittadini che era salito sul mezzo, lo hanno bloccato all’altezza di via Legnano e hanno arrestato il passeggero.

Due le persone ferite trasportate in ospedale dal 118, una 21enne ucraina e una coetanea italiana, trasportate entrambe al Gaetano Pini. La prima ha riportato una prognosi di 14 giorni, la seconda di 10. Per l’arrestato è previsto il processo per direttissima.