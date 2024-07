Toti aspetta la libertà, le elezioni un banco di prova: test per la lista dell'ex governatore

«Nella prossima tornata elettorale il centrodestra non potrà non considerare come un alleato fondamentale e un interlocutore indispensabile la nostra lista civica». Giacomo Giampedrone aveva ieri mandato un messaggio chiaro agli alleati: il nome Toti non è tabù e la lista che porta il nome del governatore che si è dimesso è la 'quarta gambà necessaria alla coalizione di centrodestra. Ma eletti e non della Lista che ha decretato il successo dell’ormai ex governatore oggi scelgono il riserbo: si aspetta che Toti torni in libertà, forse già in settimana se verrà accolta l’istanza che la difesa presenterà lunedì, per discutere di candidature e soprattutto del peso che la Lista Toti potrà avere all’interno del centrodestra. Le grandi manovre per decidere candidati e liste per le regionali anticipate determinate dalle dimissioni di Giovanni Toti sono iniziate.

E c'è davvero poco tempo per decidere i nomi del candidato presidente. Se il centrosinistra, che proprio in Liguria potrebbe tentare il campo largo (con l’incognita ancora da sciogliere di Italia Viva, che a Genova appoggia la giunta di Marco Bucci), sembra decisamente orientato sul nome di Andrea Orlando, spezzino, ex ministro e deputato del Pd, all’interno della coalizione del centrodestra sono partite - c'è chi dice che sono iniziate da un bel pò - le consultazioni.