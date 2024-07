Vincenzo Bonfissuto è morto a 43 anni: arresto cardiaco. Lutto nel mondo della pasticceria siciliana

E’ morto improvvisamente a soli 43 anni, a causa di un arresto cardiaco, l’imprenditore Vincenzo Bonfissuto, originario di Canicattì e fondatore di un’industria dolciaria che ha esportato prodotti in tutto il mondo. A darne notizia è stato il sindaco della Città dell’Uva Italia, Vincenzo Corbo. «Si è spento ad appena 43 anni - dice - in seguito a una crisi cardiaca Vincenzo Bonfissuto, nato a Canicattì, amministratore e fondatore insieme al fratello Giulio della società «Bonfissuto», una vera e propria eccellenza del settore dolciario e della pasticceria siciliana in Italia, in Europa e in altri parti del mondo.