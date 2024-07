Il caldo record dell'anticiclone africano uccide non solo i pesci ma anche i granchi blu

Il caldo record di questi giorni fa morire non solo i pesci di laguna, stagni e laghi, ma anche i granchi blu nelle situazioni più estreme come ad Orbetello. Qui i killer delle vongole, infatti, non riescono a sopravvivere ad un mix di alte temperature delle acque e scarsa ossigenazione. Granchi blu che a Goro in Emilia Romagna, invece, non avendo più molto da mangiare, hanno fatto razzia delle alghe, contribuendo così a tenere pulite le acque. L’afa di questa estate stravolge i ritmi anche in acqua, rileva Fedagripesca-Confcooperative, nel tracciare per l’ANSA la mappa delle principali criticità per il settore da Nord a Sud.

La situazione è quasi fuori controllo ad Orbetello, in Toscana, dove i pescatori del territorio si trovano a dover fare i conti per l’ottava estate consecutiva con la moria di orate, anguille e altre specie soffocate dal caldo eccessivo di aria e acqua. Qui la parola d’ordine è mettere in atto qualsiasi misura per fronteggiare quella che si annuncia come una drammatica emergenza ambientale, economica e sociale. Come stanno facendo pescatori e Amministrazione comunale, che cercano di salvare il salvabile pescando il prodotto prima che muoia. E poi occupandosi della rimozione delle carcasse dalle acque e del loro smaltimento.