Meloni: fake news contro il governo sulla libertà di informazione. Lettera a von der Leyen: "Nessuna ingerenza sui vertici Rai"

«Dispiace che neppure la Relazione della Commissione sullo stato di diritto dell’Ue e in particolare sulla libertà di informazione sul servizio pubblico radiotelevisivo sia stata risparmiata dai professionisti della disinformazione e della mistificazione». Scrive di getto la premier Giorgia Meloni. Parole durissime, indirizzate oltre confine alla Presidente della Commissione Ue Ursula von der Leyen, per fare chiarezza e spazzare via la sola ipotesi «che in Italia sarebbe a rischio lo stato di diritto, in particolare con riferimento alla libertà di informazione e al servizio pubblico radiotelevisivo». Come riportano «attacchi maldestri e pretestuosi», «fake news» e inaccettabili valutazioni di alcuni media della Relazione, di cui certa stampa ha «distorto a uso politico» e per la prima volta i contenuti «nel tentativo di attaccare il Governo italiano».

La premier è a Pechino, per un bilaterale con l’omologo Li Qiang e per una delicata missione quando la sua lettera alla "Cara Ursula» viene diffusa per dire che non c'è stata «nessuna interferenza sulla governance Rai». Parole meditate nei giorni successivi al report europeo di cui certa stampa e le opposizioni hanno fatto - spiegano ambienti di governo - un uso strumentale, dipingendo il nostro come un Paese dove sono a rischio libertà fondamentali come quella di informazione. Nessun collegamento, si mette subito in chiaro, con le parole dal Presidente Mattarella durante la cerimonia del Ventaglio sulla libertà di informazione e sull'indipendenza in particolare del servizio pubblico. Meloni respinge con sdegno "il fatto che il sistema di governance della RAI non garantirebbe la piena indipendenza del servizio pubblico, che sarebbe soggetto ad un’eccessiva ingerenza politica». Perché la riforma che disegna l’attuale sistema di governance della Rai non l’ha fatta il suo governo, ma quello di Matteo Renzi nel 2015, quando il Pd era partito di maggioranza relativa. «Con la contrarietà del partito da me guidato (Fratelli d’Italia)» che «quella norma l'ha subita» e semmai ne è stato sfavorito per decenni, sottolinea la premier.