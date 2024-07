Accoltellamenti in Gb, morte due delle bambine ferite

Almeno otto persone, tra cui diversi bambini, sono state accoltellate a Southport, vicino a Liverpool, dove è stato arrestato un ragazzo di 17 anni armato di coltello. Il giovane è stato portato in una stazione di polizia e non ci sono stati altri pericoli per la popolazione, ha affermato la polizia. L’assalto è avvenuto intorno a mezzogiorno ora locale (le 13 in Italia) in un laboratorio di danza e arte dedicato ai bambini.

Si aggrava il bilancio degli accoltellamenti compiuti a Southport, località balneare a nord di Liverpool, nel Regno Unito, in un centro yoga per mamme e bambine. Lo hanno reso noto gli investigatori, precisando che due delle piccole vittime non ce l’hanno fatta: ora il risultato dell’aggressione aggiornato è di due morti, entrambi minorenni, e 6 feriti.

In una dichiarazione, la polizia del Merseyside ha affermato: «possiamo confermare che un ragazzo di 17 anni di Banks, arrestato in relazione all’accoltellamento avvenuto a Southport questa mattina, lunedì 29 luglio, rimane sotto custodia della polizia e sarà interrogato in merito all’incidente. In questa fase iniziale sono in corso le indagini per stabilire il movente di questo tragico incidente e invitiamo la gente a non fare supposizioni mentre le indagini sono in corso».

La polizia ha affermato che non sta trattando l’attacco come «legato al terrorismo», aggiungendo: «Possiamo inoltre confermare che l’incidente non è attualmente trattato come un episodio di terrorismo e non stiamo cercando altre persone in relazione all’incidente».