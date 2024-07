Ok della Camera alla fiducia sul decreto Infrastrutture: dal Ponte sullo Stretto al Piano Mattei

Ok dell’Aula della Camera alla fiducia posta del governo sul decreto Infrastrutture. I sì sono stati 162, 85 i no. Il voto finale sul provvedimento è previsto per domani. Il testo, in prima lettura alla Camera, deve poi passare all’esame del Senato. Il provvedimento, composto di 13 articoli, prevede una serie di misure che vanno dal Ponte sullo Stretto al Piano Mattei. Per quanto riguarda il Ponte, con l’obiettivo di velocizzare i tempi di avvio dell’opera, si specifica, tra l’altro, che la realizzazione può avvenire per fasi costruttive progressive. Durante l’esame in commissione sono state inserite norme relative agli indennizzi dei proprietari espropriati. Misure anche sul fronte della normativa per i commissari straordinari per le emergenze.

Carrà (Lega), commissario Porto Tremestieri strategico per recuperare anni di ritardo

“Con la fiducia al Dl Infrastrutture si compie un ulteriore passo avanti per un provvedimento fondamentale per il futuro del nostro Paese. Provvedimento che include anche la nomina di un commissario per il Porto di Tremestieri a Messina come previsto da un emendamento fortemente voluto dalla Lega approvato nei lavori di commissione. L’accentramento della governance della commessa in capo al Ministero delle Infrastrutture con un Commissario esterno al comune di Messina, consentirà di semplificare le procedure ed i processi decisionali, nell’esclusivo interesse dell’opera che fino a qualche mese fa rischiava di rimanere un’incompiuta per mancanza di fondi. Un successo per il territorio siciliano, per il quale voglio ringraziare il Ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini ed il Vice Ministro Edoardo Rixi per avere reperito le risorse che hanno consentito la riapertura del cantiere ed il collega Nino Germanà, che si è speso da subito a tutela delle esigenze di Messina”.