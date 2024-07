Palermo sommersa dai rifiuti, roghi notturni. Si ipotizza l'aiuto degli impiegati ai netturbini

Nella Palermo invasa dai rifiuti, anche stanotte non sono mancati gli incendi dei cumuli d’immondizia che in alcuni quartieri periferici delle città invadono le strade al punto da impedire il passaggio delle automobili. In viale Michelangelo, nell’area nordovest del capoluogo siciliano, le fiamme hanno raggiunto la chioma di un albero. In un’immagine pubblicata dal Giornale di Sicilia, nel quartiere Boccadifalco, a sud dell’area urbana, sotto un arco che vorrebbe essere monumentale si vede addossata a un muro una montagna di spazzatura che declina fino a occupare entrambe le corsie di una strada.

La via serve da collegamento con località di villeggiatura in quota, come San Martino delle Scale, luogo di ristoro per fuggire dalle temperature tropicali della città, alle prese con l’altra crisi, quella idrica, che finora a Palermo è stata tamponata con l’immissione in rete di quantità ridotte. L’ennesima emegenza rifiuti scaturisce dalle non nuove difficoltà della Rap, la partecipata dal Comune di Palermo che gestisce la raccolta e la discarica di Bellolampo. Società messa su dall’ex sindaco Leoluca Orlando dopo il fallimento dell’Amia, e che nel 2013 contava 2.600 dipendenti, adesso ridotti a 1.500, 266 dei quali - autisti compresi - addetti alla raccolta.