Russia, treno deraglia dopo collisione con camion: 140 i feriti

Otto vagoni di un treno passeggeri sono deragliati nella regione russa di Volgograd dopo la collisione con un camion: lo sostengono le Ferrovie russe in un messaggio ripreso dall'agenzia Interfax aggiungendo che la circolazione dei treni sulla tratta è stata sospesa. Circa 140 persone sono rimaste ferite con «abrasioni e contusioni», mentre 16 sono ricoverate in ospedale. Secondo le informazioni preliminari, a seguito dell’incidente e del deragliamento del treno passeggeri N481 Kazan-Adler, 16 persone sono state ricoverate in ospedale, tra cui 13 passeggeri adulti, un bambino e due conducenti.