Strage di Altavilla Milicia, incidente probatorio per le condizioni di Barreca

Si terrà il 6 agosto al palazzo di giustizia di Termini Imerese l’incidente probatorio per valutare le condizioni di Giovanni Barreca, l’uomo accusato insieme alla figlia, Sabrina Fina e Massimo Carandente di avere ucciso la moglie Antonella Salamone e i figli Kevin ed Emanuele nella villetta ad Altavilla Milicia. Si dovrà eseguire una perizia psichiatrica per valutare le condizioni di Barreca, se al momento degli omicidi era incapace di intendere e di volere, se è capace di reggere il dibattimento e se è un soggetto pericoloso socialmente. In questi giorni l’avvocato Franco Janfer Critelli e il criminologo Gianni Spoletti incontreranno in carcere Sabrina Fina. Tra fine agosto e inizio settembre il legale chiederà di entrare nella villetta dove si è consumata la strage.