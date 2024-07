Taormina, droga nascosta nel soppalco del garage: 19enne arrestato

Detenzione illecita ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti: è questo il reato per il quale ieri notte, i Carabinieri della Compagnia di Taormina - Stazione di Graniti insieme alla Radiomobile - hanno arrestato un 19enne della zona nell’ambito di un servizio antidroga. I Carabinieri avevano notato il giovane aggirarsi nel centro di Sant’Alessio Siculo in atteggiamento sospetto; fermato e perquisito il ragazzo, identificato nel 19enne, è stato trovato in possesso di circa 5 grammi di cocaina, suddivisa in 10 dosi pronte per essere cedute, e uno spinello di marijuana, nascosti nelle tasche dei pantaloni. La successiva perquisizione effettuata presso nell’abitazione del giovane ha permesso di trovare e sequestrare ulteriori 25 grammi di cocaina già suddivisa in dosi, e quasi mezzo chilo di marijuana, oltre a due bilancini di precisione intrisi di residuo di stupefacente, vario materiale verosimilmente utilizzato per il confezionamento e oltre 3600 euro, ritenuti provento di attività illecita, tutto abilmente occultato in un soppalco del garage. La droga è stata sequestrata ed inviata ai Carabinieri del R.I.S. di Messina per le relative analisi di laboratorio. Il 19enne è stato arrestato e, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, ristretto agli arresti domiciliari, in attesa dell’udienza di convalida.