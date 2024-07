Treni, circolazione fortemente rallentata sulla linea alta velocità Roma-Napoli. Ripercussioni per gli arrivi in Calabria

La circolazione ferroviaria è al momento fortemente rallentata sulla linea alta velocità Roma-Napoli, in direzione sud, per un guasto tecnico fra Labico e Anagni. Lo rende noto Rfi, i cui tecnici sono al lavoro per ripristinare la piena funzionalità dell’infrastruttura. I treni AV sono deviati sulle linee convenzionali via Formia e via Cassino con un allungamento dei tempi di viaggio fino a 70 minuti.

La situazione nel dettaglio

Il treno FR 9592 Salerno (17:53) - Milano Centrale (23:50) oggi ha origine da Napoli Centrale.

I passeggeri in partenza da Salerno possono utilizzare il treno FR 8868 Reggio Calabria Centrale (13:36) - Roma Termini (19:15) e proseguire con il FR 9592 Salerno (17:53) - Napoli Centrale (23:50).

Treni Alta Velocità direttamente coinvolti con un maggior tempo di percorrenza superiore a 60 minuti:

• FR 9311 Torino Porta Nuova (8:40) - Napoli Centrale (15:03)

• FR 9587 Torino Porta Nuova (10:00) - Reggio Calabria Centrale (21:14)

• FR 9527 Milano Centrale (10:10) - Salerno (16:06)

• FR 9535 Torino Porta Nuova (11:00) - Reggio Calabria Centrale (22:00)

• FR 9627 Milano Centrale (11:58) - Napoli Centrale (16:33)

• FR 8419 Venezia Santa Lucia (12:26) - Reggio Calabria Centrale (21:44)

• FR 9421 Venezia Santa Lucia (13:26) - Napoli Centrale (18:48)

• FR 9637 Milano Centrale (13:58) - Napoli Centrale (18:33)

• FA 8319 Roma Termini (17:05) - Benevento (18:58)

• FR 8343 Roma Termini (17:10) - Napoli Centrale (18:23)