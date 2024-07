Droga e cellulari nel carcere di Enna, anche con i droni: dieci arresti

E’ scattata all’alba l’esecuzione di 14 misure di custodia cautelare disposte dal Gip del tribunale di Enna e dal Gip del tribunale per i minori di Caltanissetta. Gli indagati sono accusati di avere portato all’interno del carcere di Enna droga e telefoni cellulari. L’operazione, scattata dai numerosi sequestri nella casa circondariale di stupefacenti e cellulari era partita oltre un anno fa e nel corso delle indagini è emerso che per introdurre droga e cellulari nella struttura penitenziaria di Enna, venivano anche utilizzati i droni.

L’inchiesta è stata condotta dalla Polizia di Enna e dalla Polizia penitenziaria di Enna e Palermo, con la collaborazione delle Squadre mobili della polizia di Catania, Siracusa e Catanzaro, e dei Reparti Prevenzione Crimine di Palermo e Catania e del Nucleo Investigativo Regionale di Catanzaro e di Firenze. La custodia cautelare in carcere è stata disposta per 8 indagati, tra i quali un minorenne all’epoca dei fatti; per 2 indagati sono stati disposti gli arresti domiciliari; per uno, misura cautelare dell’obbligo di dimora. L’unico indagato ancora minorenne è stato collocato in comunità.