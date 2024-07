È stata uccisa l'orsa Kj1, la rabbia degli animalisti: aveva 22 anni e tre cuccioli al seguito. Decreto firmato da Fugatti

È stata abbattuta nelle prime ore di martedì 30 luglio l’ orsa Kj1 , che lo scorso 16 luglio si era resa responsabile dell’aggressione ai danni di un turista francese di 43 anni in località Naroncolo , nel comune di Dro , in Trentino . Uccisione che ha provocato dure reazioni da parte degli ambientalisti ma anche dal mondo della politica . Dopo due ordinanze di abbattimento sospese dal Tar , la prima delle quali non indicava il nome dell’orsa, che non era ancora stata identificata dalla Fondazione Edmund Mach , nella serata di lunedì 29 luglio il presidente della Provincia di Trento Maurizio Fugatti ha firmato il decreto di abbattimento.

L’orsa, che aveva 22 anni e tre cuccioli al seguito, è stata individuata facilmente grazie al radiocollare che le era stato messo lo scorso 23 luglio, quando è stata catturata e poi rilasciata in natura. L’areale nel quale si muoveva era di circa 11.000 ettari, «caratterizzato da una fitta rete di sentieri e strade forestali, che si sviluppano per oltre 250 chilometri complessivi con circa 100 accessi pedonali possibili», si legge nel decreto di abbattimento, nel quale, oltre al parere favorevole di Ispra, viene citato anche il Rapporto istruttorio del Servizio faunistico della Provincia di Trento.

Solo negli ultimi giorni, dal 23 al 30 luglio, l’orsa si era spostata in un’area compresa tra i comuni di Tenno e di Arco. Sempre nel decreto vengono citate tutte le interazioni che Kj1 ha avuto con l’uomo, che sono sette, «tutte avvenute nei mesi estivi» dal 2017 al 2024, e i «diversi danni (68)» di cui è stata responsabile. I cuccioli, che sono in realtà esemplari sub adulti, sono rimasti liberi come previsto dal protocollo di gestione approntato quando venne uccisa Daniza nel 2014. Secondo gli esperti la captivazione dei piccoli, anche se per poco tempo, rischierebbe di renderli confidenti. Il protocollo prevede di procedere al loro monitoraggio del loro stato di salute. Immediata la reazione del mondo della politica. «L'ho già detto al presidente Fugatti: la soppressione dei singoli orsi non è la soluzione del problema», ha affermato il ministro dell’Ambiente Gilberto Pichetto Fratin. «Comprendo lo stato d’animo degli amministratori e della popolazione - ha aggiunto - ma oggi viviamo gli effetti di un errore del passato, dovuto a un’incauta scelta di sfruttamento turistico dell’immagine dell’orso in Trentino compiuta 25 anni fa. Certamente una via da percorrere è la sterilizzazione e ci stiamo lavorando con Ispra. Ma questa misura, se non accompagnata da una corretta informazione ai cittadini e da nuove azioni, rischia di essere insufficiente».