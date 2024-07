La 33enne Sharon Verzeni uccisa a coltellate in strada: giallo a Terno d’Isola

Nella notte tra il 29 e il 30 luglio, la tranquillità di Terno d'Isola, un piccolo comune in provincia di Bergamo, è stata scossa da un tragico evento. Sharon Verzeni, una donna di 33 anni, è stata brutalmente assassinata mentre percorreva a piedi via Castegnate. I soccorritori, arrivati sul posto intorno all’una di notte, l’hanno trovata con gravi ferite da arma bianca al torace e alla schiena. Nonostante i tentativi di salvarla, la donna è deceduta poco dopo il suo arrivo all'ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo.

Sharon, che aveva una formazione da estetista, è stata descritta da chi la conosceva come una persona gentile e riservata. La comunità locale è sotto shock, e le autorità stanno facendo appello a chiunque possa avere informazioni a farsi avanti.

La Procura di Bergamo e i carabinieri di Zogno stanno conducendo le indagini. Al momento, non ci sono persone indagate, ma l'indagine è considerata "in una fase estremamente delicata", richiedendo il massimo riserbo. I filmati delle telecamere di sorveglianza comunali sono stati messi a disposizione degli inquirenti, e il sindaco Gianluca Sala ha preso misure straordinarie chiedendo alla cittadinanza di non buttare rifiuti fino al 3 agosto per non ostacolare le indagini. Il motivo di questa richiesta è legato alla possibilità che l'arma del delitto, presumibilmente un coltello, possa essere stata scartata nelle vicinanze dopo il crimine.